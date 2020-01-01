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  4. İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım

İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin devam ettiği Yemen'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 11 bin mağdur ve muhtaç kişiye yardım ulaştırdı.

İHH açıklamasına göre, gıdadan ilaç yardımına, battaniyeden çocuk kıyafetlerine kadar birçok alanda yardımda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 kişilik bir ekiple sürdürülen faaliyetler kapsamında, Marib ve Taiz genelinde viral bir hastalık türü olan Dang Humması tehlikesine karşı ilaçlama yapıldı ve 4 bin 500 kişinin tedavisi için ilaç yardımında bulunuldu. Marib'de 2 bin 800 nüfuslu Külliyetü'l-Müctema Kampına 8 adet çöp konteynırı dağıtımı yapıldı. Marib'de Cevv'ün-Nesim Kampında 228 aileye ekmek dağıtımı yapıldı. Hadremevt, Cevf ve Marib'te yaşayan ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye içerisinde un, şeker, pirinç, bakliyat, şeker ve sıvı yağ bulunan gıda kolisi kolisi ulaştırılırken, aynı kampta ayrıca bin 300 kişiye içerisinde battaniye, mont ve çocuk elbisesi bulunan kış yardım paketi dağıtıldı. Amran Sana ve Hacce bölgelerinde ise 750 kişiye kumanya paketi ulaştırıldı.

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverlere duyuruda bulunan İHH, YEMEN yazıp 3072'ye SMS gönderilmesi karşılığında 5 TL destekte bulunulabileceğini ifade etti. Ayrıca bağış yapmak isteyenlerin ise İHH'nın internet sitesi üzerinden online bağış yolu ile yardım yapabileceğini kaydetti.

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İHH Yemen

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