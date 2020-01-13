İHH'dan 14 bin kişiye katarakt ameliyatı

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfının 2007 yılında başlattığı kampanya kapsamında geçen yıl farklı ülkelerde 14 bin 16 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, "Siz görürseniz onlar da görecek" sloganıyla 2007 yılında Afrika'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi'nin aynı yıl 100 bin hedefine ulaştığı belirtildi.

Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, projenin Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulandığı kaydedildi.

- 127 bin 725 ameliyat

Açıklamada, 2017 yılında yapılan lansmanla Afrika'nın dışında dünyaya açılan Katarakt Projesi ile İHH'nın, geçen yıl 14 bin 16 ameliyat gerçekleştirdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ameliyatlar; Nijer, Mali, Etiyopya, Güney Afrika, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'da yapıldı. Ameliyatlarla birlikte binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu. Ameliyatlar, 500 lira gibi cüzi bir rakam karşılığında yapıldı. 2019 yılındaki ameliyatlarla birlikte İHH’nın 2007 yılından bu yana 17 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 127 bin 725'e, saha taraması ise 752 bin 192’ye ulaştı."

Açıklamada, bağış gelmesi durumunda İHH İnsani Yardım Vakfının, bu yıl içinde Nijer, Çad, Mali, Etiyopya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka'da 25 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

