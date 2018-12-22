HABER

İHH'dan, 175 bin öğrenciye kitap desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

İHH'dan, 175 bin öğrenciye kitap desteği

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 17 ilde, 175 bin ortaokul ve lise öğrencisine yardımcı ders kitabı dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bir yayınevinin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ortaokul ve lise öğrencilerine 17 ilde 34 bin kitap seti ve 141 bin 991 adet tekli kitap dağıtımı gerçekleştiren İHH'nın yardımlarından 175 bin 991 öğrenci istifade etti.

Kitap yardımı, Van, Hakkari, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak illerinde yapıldı.

PARTNERBarbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!Barbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!
Köye inen kurtlar, 2 köpeği telef ettiKöye inen kurtlar, 2 köpeği telef etti
Dinler Bahçesi'nde Büyükelçi Andrey Karlov anıldıDinler Bahçesi'nde Büyükelçi Andrey Karlov anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: Yaralılar var

Bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar! Yolcu kusurlu bulundu

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar!

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.