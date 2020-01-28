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İHH'dan depremden etkilenen Süryani kilisesine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

İHH'dan depremden etkilenen Süryani kilisesine yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Elazığ'daki depremde hasar gören Süryani Kadim Kilisesi'ne, çadır, gıda, elektrikli soba ve battaniye yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremin dördüncü gününde de vatandaşları yalnız bırakmadı.

Arama kurtarma faaliyetlerine destek veren 314 kişi ve 1 bir arama kurtarma köpeğinden oluşan ekipler, yaraların sarılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İHH, AFAD'ın koordinasyonuyla depremde ağır hasar alan 200 yıllık Süryani Kadim Kilisesi'ne çadır, gıda, elektrikli ısıtıcı ile battaniye ulaştırdı ve kilisenin bahçesine çadır kurdu.

- "Bütün Türkiye'ye dua ediyoruz"

Açıklamada İHH ekibiyle konuşmasına yer verilen Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Rahibi Muşe Dağ, depremi, kilisede oturdukları esnada hissettiklerini kaydetti.

Kilisede derin çatlaklar oluştuğunu aktaran Dağ, "Korktuk, üzüldük evleri yıkılan insanlara. Bu zamana kadar böyle deprem olmamıştı. Cemaatimiz 2 aile, küçük. O yüzden ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Biz talep ettik, çevremizdeki arkadaşlarımıza söyledik. Sizlere ulaşmışlar ve siz de bize olumlu dönüş yaptınız. Çadıra, battaniyeye, ısıtıcıya, yiyecek ve yardım malzemelerine ihtiyacımız vardı. Pek bir şeyimiz yok, idare etmeye çalışıyoruz. Bize ulaşan ilk sizler oldunuz. Türkiye'den yardım gönderenlere ve bu yardımı bize ulaştıranlara teşekkür ederiz. Biz bütün Türkiye'ye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yardım

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