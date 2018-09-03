İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimleri "Diriliş Yolu Yürüyüşü" düzenleyecek.
İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Diriliş Yolu Yürüyüşü, 4-8 Eylül tarihleri arasında Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başlayıp, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde son bulacak.
Yürüyüşte, yaklaşık 100 kilometrelik yol, 4 günü kamplı olmak üzere 5 günde tamamlanacak.
Yürüyüş güzergahında Kayı Boyu'nun yaylak-kışlak arasında tercih ettiği yol takip edilecek.
Yürüyüş, eylül ayında bir hafta arayla gerçekleştirilen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde başlayıp, Ertuğrul Gazi'yi Anma Törenleri'nde son bulacak.
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