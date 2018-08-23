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İHH'dan Etiyopyalı yetimler için yurt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Vakıf, ülkenin kırsal bölgelerinde eğitime erişim sıkıntısı yaşayan kız çocukları için yurt açtı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'nın güneyindeki Kofele bölgesinde Yalova Kız Yetim Yurdunun açılışını yaptı.

Vakıf tarafından daha önce inşa edilen Barbaros Yetim Eğitim Merkezi'nde eğitim alacak öğrenciler için yapılan 12 odalı kız yurdunda yaklaşık 100 öğrenci barınacak.

Yurdun açılışı öncesi kurban kesen ve yetim aileleriyle bayramlaşan vakıf yetkilileri, yaklaşık 300 yetim annesi ve çocuğa da bayramlık hediye etti.

Burada kalan öğrencilere her yıl üniforma ve kırtasiye yardımı yapılacak. Ayrıca öğrencilerin ailelerine ise yetim çocuklar 18 yaşına gelene kadar vakıf tarafından düzenli nakdi destek sağlanacak.

- "Yetim kız çocukları en dezavantajlı grup"

Yalova İHH Başkanı Dr. Sabri Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 250 bin dolara mal olan yurt projesinin 2014'te başladığını kaydetti.

Türkiye'nin farkı yerlerinden dernek ve şahısların inşaya maddi katkıda bulunduğunu kaydeden Kan, bölgenin ulaşım açısından güvenli olmaması nedeniyle yurdun zaruri olduğunu ifade etti.

"Kız çocukları eğitim anlamında dezavantajlı grubu oluşturuyor, yetimler ise daha da dezavantajlı. Kız çocuklarının burada uzak bölgelere gidip eğitim alması çok zor. Amacımız onların daha iyi eğitim almasını sağlamak." diyen Kan, bu eğitim merkezinde okuyan ve yurtta kalan çocukların farklı meslek dallarında eğitim alacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya İHH yetim yurt

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