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İHH'dan Filistinli yaralılara nakdi yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

İHH'dan Filistinli yaralılara nakdi yardım

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinlilere nakdi yardımda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze ofisi medya sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırdaki barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan Gazzelilere dün yaklaşık 25 bin avro nakdi yardımda bulunduğunu belirtti.

Şurefa, şimdiye kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan toplam 565 Filistinliye "zor yaşam koşullarını hafifletmek amacıyla" yaklaşık 115 bin avro para yardımı yapıldığını kaydetti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi yaralılara nakdi yardım

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