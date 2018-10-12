İHH'dan Gazze için kampanya

EDİRNE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze için başlattığı yardım kampanyası kapsamında Edirne'de de basın açıklaması yapıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği Edirne şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri cuma namazının ardından Eski Cami önünde bir araya geldi.

Edirne İHH İnsani Yardım Derneği Genç İHH Başkanı Muhammet Emin Kökdemir, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntünün hayatın her alanında hissedildiğini söyledi.

Gazzelilerin içinde bulunduğu durum ve problemlerin her geçen gün ağırlaştığını belirten Kökdemir, şunları kaydetti:

"Abluka altında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. İlaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar çok önem arz ediyor. Gazze'de sağlık alanında yaşanan sağlık alanında yaşanan sorunlar da Gazze'yi yaşaması zor bir yer haline getiriyor. Şu anda Gazze'de ilaç açığı yüzde 45, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 26, bozuk cihaz sayısı ise 350'dir. Kanser hasta sayısı 17 bin 530 olurken yeterli ilaç bulunmadığı için 4 bin civarında ameliyat ileri ki tarihlere ertelenmiş ama ne zaman yapılacağına dair bilgi yok."

İslam ülkelerinin Gazze'yi gündemlerine alması gerektiğini aktaran Kökdemir, "Ablukanın kalkması ve bölgeye insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf edilmelidir. Ülkemiz bu konuda öncülük etmelidir. Necip milletimizin yıllardır olduğu gibi Gazzelilere olan desteği her anlamda sürmeli ve yardımlar artırılmalıdır." diye konuştu.

