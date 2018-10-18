İHH'dan Gazze'de 2 bin çocuğa kırtasiye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de 2 bin çocuğa kırtasiye malzemesi dağıttı.

İHH'nın Gazze şubesi enformasyon müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Gazze'de yetim ve yoksul 2 bin çocuğa toplam 60 bin avro değerinde kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Söz konusu yardımla Gazze'deki ihtiyaç sahibi çocukların biraz da olsa yüzlerini güldürmeyi hedeflediklerini aktaran Şurfa, abluka altındaki Gazze halkına yönelik insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Uluslararası tepkilere rağmen 12 yıldır aralıksız süren abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtiliyor.

