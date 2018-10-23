İHH'dan Gazze'de kırtasiye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 bin 230 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıttı.
İHH'nın Gazze şubesi enformasyon müdürü Mahmud eş-Şurfa, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yetim ve ihtiyaç sahibi 3 bin 230 ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıttıklarını belirtti.
Şurfa, Gazze'deki Eğitim-Öğretim Bakanlığı işbirliğinde yapılan 65 bin avro değerindeki yardımların, zor ekonomik şartlar altındaki Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek ve çocukların yüzünü güldürmek amacıyla yapıldığını ifade etti.
İHH, geçen hafta da Gazze'de 2 bin çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtmıştı.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.
Uluslararası tepkilere rağmen 12 yıldır aralıksız süren abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtiliyor.
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Mardin'den kahreden şehit haberi!
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum