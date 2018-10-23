İHH'dan Gazze'de kırtasiye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 bin 230 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıttı.

İHH'nın Gazze şubesi enformasyon müdürü Mahmud eş-Şurfa, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yetim ve ihtiyaç sahibi 3 bin 230 ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıttıklarını belirtti.

Şurfa, Gazze'deki Eğitim-Öğretim Bakanlığı işbirliğinde yapılan 65 bin avro değerindeki yardımların, zor ekonomik şartlar altındaki Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek ve çocukların yüzünü güldürmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

İHH, geçen hafta da Gazze'de 2 bin çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Uluslararası tepkilere rağmen 12 yıldır aralıksız süren abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtiliyor.

