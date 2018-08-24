İHH'dan Gazze'de kurban yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 6 bin aileye kurban eti dağıttı.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 büyükbaş hayvan kesildiğini ve etlerinin ihtiyaç sahibi 6 bin aileye dağıtıldığını söyledi.

Şurafa, İsrail ablukası altındaki Gazze'de zor ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

