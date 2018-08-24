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İHH'dan Gazze'de kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

İHH'dan Gazze'de kurban yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 6 bin aileye kurban eti dağıttı.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 büyükbaş hayvan kesildiğini ve etlerinin ihtiyaç sahibi 6 bin aileye dağıtıldığını söyledi.

Şurafa, İsrail ablukası altındaki Gazze'de zor ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
6 bin aile Gazze kurban yardımı İHH

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