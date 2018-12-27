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İHH'dan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü yaralılarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

İHH, İsrail'in "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahaleleri sonucu yaralanan 90 Filistinliye tekerlekli sandalye temin etti

GAZZE (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinlilere tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

AA muhabirine konuşan İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, Vakfın Gazze'de 90 kişiye tekerlekli sandalye desteği verdiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye verilen Filistinlilerin, İsrail'in "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine müdahalelerinde yaralandıkları için yürüyemez hale gelen kişiler olduğunu aktaran Şerfa, söz konusu yardım projesinin maliyetinin 18 bin avro olduğunu ve abluka altında zor şartlarla mücadele eden Gazzelilerin sıkıntılarını hafifletmek için gerçekleştirildiğini belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze İHH Tekerlekli Sandalye

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