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İHH'dan göç yolundaki ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'in güney kırsalındaki bölgelerden saldırı nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivillere acil yardım paketleri dağıtıldı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib'in güney kırsalındaki bölgelerden saldırı ve çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivillere acil yardım paketi dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, İdlib'deki saldırı ve çatışmalardan kaçan ailelere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Göç yolculuğundaki ailelerin temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun olduğunu ifade eden Tosun, Türkiye sınırına yakın bir konumda olan İdlib'in Sarmada ilçesi civarında güney bölgelerinden kaçan aileleri karşıladıklarını belirtti.

Bölgedeki kamplarda çok sayıda mülteci barındığı için yenilerinin kurulması gerektiğini aktaran Tosun, ''Saldırıların devam etmesi durumunda göç daha da hızlanacaktır. Göç yolunda bulunan ailelere içerisinde kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler, ekmek, temiz içme suyu, konserve, hazır çorba ve hurmanın bulunduğu acil yardım paketleri dağıttık.'' dedi.

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İdlib İHH

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