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İHH'dan Idai kasırgası mağdurlarına acil yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Idai kasırgası nedeniyle zor günler geçiren Güneydoğu Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik, Zimbabve'de acil yardım çalışmasına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Idai kasırgası nedeniyle zor günler geçiren Güneydoğu Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik, Zimbabve'de acil yardım çalışması kapsamında, 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, geçen hafta Güneydoğu Afrika'nın üç ülkesi Malavi, Mozambik, Zimbabve'yi etkileyen kasırga nedeniyle acil yardım çalışması yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 3 bin kilometrekare alan içerisinde meydana gelen kasırgadan 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği anlatılan açıklamada, kasırganın meydana geldiği ülkelerde kolera ve sıtma hastalıklarında artış gözlendiği kaydedildi. Açıklamada, Mozambik'te 446, Malavi'de 56, Zimbamve'de ise yaklaşık 250 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge şartları nedeniyle ulaşımda sıkıntı çeken İHH ekiplerinin, bazı bölgelere ulaşabilmek için 2 saatlik tekne yolculukları yapmak zorunda kaldığı belirtilirken, hazırlıklarını tamamlayan İHH ekibinin, Zimbabve bölgesine de en kısa zamanda yardım ulaştırmayı planladığı aktarıldı.

Bölgedeki krizi hafifletebilmek ve mağdurların yanında olabilmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında 8 bin 500 kişiye pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kovadan oluşan insani yardım malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

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