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İHH'dan İdlib için acil yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "Depolarımız boş durumda. Ne un, ne gıda kaldı. Bu kadar mağdur insan, çocuklar sıkıntı çekmemeli. Buradan herkesi Suriye'ye yardım etmeye davet ediyorum" - "İdlib'deki çadır kentleri gördüm. Çok perişanlar. Kadınlar ne yapacaklarını bilmiyor. Kalacak yerleri yok. Bazı çadırlarda 4-5 aile kalıyor. İdlib'deki çadırlar, yağmurda, çamurda su alıyor"

AZEZ/İDLİB (AA) - ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Esed rejimi ve destekçilerinin son saldırılarında Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillere acil yardım çağrısı yaptı.

Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depolarımız boş durumda. Ne un ne gıda kaldı. Bu kadar mağdur insan, çocuklar sıkıntı çekmemeli. Buradan herkesi Suriye'ye yardım etmeye davet ediyorum" dedi.

Yıldırım, son iki gündür Suriye'deki kampları gezdiğini belirterek, "Son günlerde yapılan saldırılardan dolayı 200 bin insan İdlib'de sınıra doğru gelmişler. İdlib'deki çadır kentleri gördüm. Çok perişanlar. Kadınlar ne yapacaklarını bilmiyor. Kalacak yerleri yok. Bazı çadırlarda 4-5 aile kalıyor. İdlib'deki çadırlar yağmurda, çamurda su alıyor. 20-25 kişi kalınan yerler buralar. Yeni gelenleri de misafir ediyorlar. Gönülleri zengin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den giden yardımların azaldığına dikkati çeken Yıldırım, "Mülteci hareketliği, Türkiye'ye yerleşmeleri, propagandalar, yanlış bilgilerden dolayı insanlarda yardım konusunda soğukluk oldu. Ben buradan Türkiye halkına, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ve yine dünyaya sesleniyorum. Suriye'de şu an bombaların altında, evlerini kaybeden, çocuklarını kaybeden, vücutları parçalanan insanlar hala var. Bunlara yardım yapmamız lazım." şeklinde konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"(Türkiye'deki kamuoyu) Suriye'de bu kadar mağduriyet varken, Türkiye'de Suriyelilerin bir kısmının rahat yaşadığını düşünerek bunu kabullenmeyebilir. Ama unutmayın ki yardım etmek bir nimettir ve devamlılık ister. Ben buradan herkese sesleniyorum. Suriye'deki çocuk sizi bekliyor. Kadınlar ve erkekler yardım bekliyor. Bunlar onurlu, izzetli insanlar. Suriye'de ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bizim için iyi niyet besliyorlar."

İHH, Suriye'de iç savaşın başından bu yana birçok alanda yardım faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

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Bülent Yıldırım İdlib İHH yardım çağrısı

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