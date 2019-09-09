İHH'dan İdlib için acil yardım çağrısı

AZEZ/İDLİB (AA) - ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Esed rejimi ve destekçilerinin son saldırılarında Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillere acil yardım çağrısı yaptı.

Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depolarımız boş durumda. Ne un ne gıda kaldı. Bu kadar mağdur insan, çocuklar sıkıntı çekmemeli. Buradan herkesi Suriye'ye yardım etmeye davet ediyorum" dedi.

Yıldırım, son iki gündür Suriye'deki kampları gezdiğini belirterek, "Son günlerde yapılan saldırılardan dolayı 200 bin insan İdlib'de sınıra doğru gelmişler. İdlib'deki çadır kentleri gördüm. Çok perişanlar. Kadınlar ne yapacaklarını bilmiyor. Kalacak yerleri yok. Bazı çadırlarda 4-5 aile kalıyor. İdlib'deki çadırlar yağmurda, çamurda su alıyor. 20-25 kişi kalınan yerler buralar. Yeni gelenleri de misafir ediyorlar. Gönülleri zengin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den giden yardımların azaldığına dikkati çeken Yıldırım, "Mülteci hareketliği, Türkiye'ye yerleşmeleri, propagandalar, yanlış bilgilerden dolayı insanlarda yardım konusunda soğukluk oldu. Ben buradan Türkiye halkına, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ve yine dünyaya sesleniyorum. Suriye'de şu an bombaların altında, evlerini kaybeden, çocuklarını kaybeden, vücutları parçalanan insanlar hala var. Bunlara yardım yapmamız lazım." şeklinde konuştu.