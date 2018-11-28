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İHH'dan İdlib'deki hastanelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

İHH'dan İdlib'deki hastanelere destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kırsalındaki hastanelerin ihtiyaçları için harekete geçti.

Hastaneleri ziyarete eden İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu operatör doktor İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, İdlib kırsalındaki hastanelerdeki tıbbı ihtiyaçların temin edileceğini söyledi.

İdlib kentinde 4 milyonu aşkın sivil yaşıyor diyen Tlass, ''Kentin merkezinde ve kırsalında bulunan hastanelerde imkanlar yetersiz olduğu için birçok hastaya gerekli tıbbi müdahaleler yapılamıyor. İHH olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri kısa zaman içinde temin ederek hastanelere ulaştırmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Kent merkezi ve kırsalındaki hastaneleri ziyaret ederek gerekli tıbbi ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Tlass, ''En kısa sürede bu hastanelere yardım ulaştıracağız. İHH'nın sağlık alanındaki çalışmaları devam edecek.'' diye konuştu.

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