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İHH'dan Lübnan'daki Suriyeliler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

Ağır kış koşullarının yaşandığı Arsal bölgesine yardım ulaştırmak için İHH, acil yardım kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesindeki kamplarda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar kar altında kaldı. Donma sonucu ölümlerin yaşanabileceği bölgeden, yardım çağrılarının yükseldiği kaydedildi. İHH, 35 bin nüfuslu mülteci kampına yönelik acil yardım çalışması başlattı.

Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İHH’nın "Arsal Acil Kış Yardımı Projesi"ne destekte bulunmak isteyenlerin, vakfın hesap numaralarına “PROJE KODU 10589” açıklamasıyla dilediği miktarda yardım yapabildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Lübnan Suriyeli yardım kampanyası

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