İHH'dan mazlumlar için birlik çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, dünyadaki mazlumlara verilen desteğin sürebilmesi için Türk halkına omuz omuza vererek, "ekonomik darbe girişimini" atlatma çağrısı yaptı.

Kurban Bayramı hazırlıklarını ve insani yardım çalışmalarını inceleyen Yıldırım, çoğu yetim, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler dağıttı.

Yıldırım, Azez'deki Reyyan konteyner kentindeki incelemelerinden sonra basın açıklaması yaptı.

"Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayram da gönüllü ve görevli arkadaşlarımız, dünyanın tüm bölgelerinde çalışmalar yürütmek üzere ulaştılar." diyen Yıldırım, Türkiye hükümetinin, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların yanında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yıldırım, "Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başarılı olamayınca, bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Allah’a hamdolsun ki Türkiye halkı omuz omuza vererek ekonomik darbeyi püskürtüyor. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız. Türkiye’nin önü açılacak. Bu nedenle devletimizin almış olduğu tedbirlere herkesin uyması gerek." diye konuştu.