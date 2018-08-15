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İHH'dan mazlumlar için birlik çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "İslam dünyası ve mazlum coğrafyadaki insanlar bizden destek bekliyor. Bu (ekonomik) darbeyi de atlatırsak yeryüzündeki bütün yetimlere, mazlumlara ve çocuklara daha da fazla sahip çıkacağız" - "Amerika’nın, İsrail’in, emperyalistlerin ve şer güçlerin karşısında bu direnişi kazanacağız"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, dünyadaki mazlumlara verilen desteğin sürebilmesi için Türk halkına omuz omuza vererek, "ekonomik darbe girişimini" atlatma çağrısı yaptı.

Kurban Bayramı hazırlıklarını ve insani yardım çalışmalarını inceleyen Yıldırım, çoğu yetim, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler dağıttı.

Yıldırım, Azez'deki Reyyan konteyner kentindeki incelemelerinden sonra basın açıklaması yaptı.

"Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayram da gönüllü ve görevli arkadaşlarımız, dünyanın tüm bölgelerinde çalışmalar yürütmek üzere ulaştılar." diyen Yıldırım, Türkiye hükümetinin, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların yanında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yıldırım, "Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler, 15 Temmuz'da başarılı olamayınca, bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Allah’a hamdolsun ki Türkiye halkı omuz omuza vererek ekonomik darbeyi püskürtüyor. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız. Türkiye’nin önü açılacak. Bu nedenle devletimizin almış olduğu tedbirlere herkesin uyması gerek." diye konuştu.

Açıklanan kısa, orta ve uzun vadedeki tedbirlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İslam dünyası ve mazlum coğrafyadaki insanlar bizden destek bekliyor. Bu darbeyi de atlatırsak yeryüzündeki bütün yetimlere, mazlumlara ve çocuklara daha da fazla sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Suriyeli çocukların Türk halkına teşekkürlerini ilettiklerini belirterek, "Bu çocuklar sizin emperyalizme karşı direnişinizden dolayı çok rahat bir ortamda eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Allah’ın izniyle yetimlerin, mazlumların dualarıyla birlikte Amerika’nın, İsrail’in, emperyalistlerin ve şer güçlerin karşısında bu direnişi kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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