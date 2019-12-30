İHH'dan öğrencilere kitap ve defter desteği

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, 19 ilde yaklaşık 50 bin ortaokul öğrencisine yardımcı ders kitabı ve akıllı defter dağıttı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmaya devam edildiği anlatıldı.

Bu kapsamda İHH, Arı Yayıncılık ve Yüksek Başarı Yayınları’nın destekleriyle Anadolu’nun farklı illerindeki ortaokul öğrencilerine İngilizce, Almanca ve yardımcı kitaplarla akıllı defter dağıtımında bulunduğu belirtilen açıklamada, 19 ilde 87 bin 869 kitap ve 57 bin 850 defter dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 50 bin öğrencinin istifade ettiği yardımların Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Ağrı, Şırnak, Muş, Bitlis, Siirt, Kars, Hakkari, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Eskişehir, Balıkesir ve Zonguldak'ta dağıtıldığı ifade edildi.

