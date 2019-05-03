İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kral Abdullah Vakfı (KAF) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Pakistan'da 8 mobil kliniği hizmete soktu.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan törene, Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, IDB Başkanı Bandar Hajjar, İHH Başkan Vekili Yavuz Dede ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi, STK temsilcileri ve davetli katıldı.
Törende konuşan Mirza, IDB'nin İslam dünyasında birçok yardım projesine imza attığını belirterek, IDB ve iki STK'nın Pakistan'a 15 mobil klinik getirme projesi olduğunu, bunun 8'inin ise törenle hizmete alınacağını ifade etti.
Pakistan'ın bazı bölgelerine hizmet ulaştırmanın zorluğuna değinen Mirza, "Eyalet ve federal yönetimin iş birliğiyle Pakistan'ın ulaşılamayan bölgelerine bu mobil kliniklerle hizmet götürme şansımız olacak. Halkımıza en temel hizmetleri ulaştıramazsak refah ülkesi olamayız. Hükümetimizin ulusal sağlık sigortası projesiyle her vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Mobil klinikler de bu amacımıza hizmet edecek." dedi.
Mobil klinik projesini IDB çatısı altında yürüten Fael Khair Programı Müdürü Ahmed Salih Hariri de yaptığı konuşmada, mobil kliniklerin tamamının güneş enerjisiyle çalıştığını ve içinde ameliyathane, eczane ve röntgen merkezi gibi olanaklar bulunduğuna değindi.
Kliniklerin ilk olarak 7 Asya ülkesinde hizmete gireceğini kaydeden Hariri, 75 klinikten 15 tanesinin Pakistan'a geleceğini ifade ederek, "Mobil kliniklerle hastane kapasiteleri artarken, tıp eğitimi ve staj imkanları da sunulacak. Hizmete alınan 8 klinikte yıllık 24 bini aşkın ameliyat, 144 bini aşkın poliklinik hizmeti verilecek." diye konuştu.
- "Projeyi sahada İHH yürütecek"
Projenin KAF tarafından finanse, IDB tarafından da koordine edildiğini söyleyen Yavuz Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projenin sahada uygulamasını İHH gerçekleştirecek ve ilk etapta 5 yıl boyunca bu hizmet verilecek. İlerleyen zamanlarda 8 mobil klinik sayısı 15'e yükselecek." dedi.
Mobil kliniklerden ikisinin ameliyathane ve doğumhane olduğunu kaydeden Dede, "8 araçtan 6'sı, 3 poliklinik odası, bir eczane ve bir röntgen odasıyla poliklinik hizmeti verecek. Çoğunlukla kadın doğum ve çocuk hastalıkları poliklinikleri olmakla beraber dahiliye klinikleri de olacak. Toplamda 150'nin üzerinde personel çalışacak ve tüm hizmetler ücretsiz olacak." ifadesini kullandı.
Dede, ameliyathane görevi görecek iki mobil kliniğin ise düşük gelirli insanların yaşadığı bölgelerdeki hastanelerin yanında konuşlanacağını dile getirdi.
Dede, ülkede aşı ve katarakt ameliyatı faaliyetlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum