İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kral Abdullah Vakfı (KAF) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Pakistan'da 8 mobil kliniği hizmete soktu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan törene, Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, IDB Başkanı Bandar Hajjar, İHH Başkan Vekili Yavuz Dede ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi, STK temsilcileri ve davetli katıldı.

Törende konuşan Mirza, IDB'nin İslam dünyasında birçok yardım projesine imza attığını belirterek, IDB ve iki STK'nın Pakistan'a 15 mobil klinik getirme projesi olduğunu, bunun 8'inin ise törenle hizmete alınacağını ifade etti.

Pakistan'ın bazı bölgelerine hizmet ulaştırmanın zorluğuna değinen Mirza, "Eyalet ve federal yönetimin iş birliğiyle Pakistan'ın ulaşılamayan bölgelerine bu mobil kliniklerle hizmet götürme şansımız olacak. Halkımıza en temel hizmetleri ulaştıramazsak refah ülkesi olamayız. Hükümetimizin ulusal sağlık sigortası projesiyle her vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Mobil klinikler de bu amacımıza hizmet edecek." dedi.