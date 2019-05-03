HABER

İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza: - "Eyalet ve federal yönetimin iş birliğiyle Pakistan'ın ulaşılamayan bölgelerine bu mobil kliniklerle hizmet götürme şansımız olacak" - İHH Başkan Vekili Yavuz Dede: - "Mobil kliniklerde 150'nin üzerinde personel çalışacak ve tüm hizmetler ücretsiz olacak"

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kral Abdullah Vakfı (KAF) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Pakistan'da 8 mobil kliniği hizmete soktu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan törene, Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, IDB Başkanı Bandar Hajjar, İHH Başkan Vekili Yavuz Dede ile çok sayıda yabancı devlet temsilcisi, STK temsilcileri ve davetli katıldı.

Törende konuşan Mirza, IDB'nin İslam dünyasında birçok yardım projesine imza attığını belirterek, IDB ve iki STK'nın Pakistan'a 15 mobil klinik getirme projesi olduğunu, bunun 8'inin ise törenle hizmete alınacağını ifade etti.

Pakistan'ın bazı bölgelerine hizmet ulaştırmanın zorluğuna değinen Mirza, "Eyalet ve federal yönetimin iş birliğiyle Pakistan'ın ulaşılamayan bölgelerine bu mobil kliniklerle hizmet götürme şansımız olacak. Halkımıza en temel hizmetleri ulaştıramazsak refah ülkesi olamayız. Hükümetimizin ulusal sağlık sigortası projesiyle her vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Mobil klinikler de bu amacımıza hizmet edecek." dedi.

Mobil klinik projesini IDB çatısı altında yürüten Fael Khair Programı Müdürü Ahmed Salih Hariri de yaptığı konuşmada, mobil kliniklerin tamamının güneş enerjisiyle çalıştığını ve içinde ameliyathane, eczane ve röntgen merkezi gibi olanaklar bulunduğuna değindi.

Kliniklerin ilk olarak 7 Asya ülkesinde hizmete gireceğini kaydeden Hariri, 75 klinikten 15 tanesinin Pakistan'a geleceğini ifade ederek, "Mobil kliniklerle hastane kapasiteleri artarken, tıp eğitimi ve staj imkanları da sunulacak. Hizmete alınan 8 klinikte yıllık 24 bini aşkın ameliyat, 144 bini aşkın poliklinik hizmeti verilecek." diye konuştu.

- "Projeyi sahada İHH yürütecek"

Projenin KAF tarafından finanse, IDB tarafından da koordine edildiğini söyleyen Yavuz Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projenin sahada uygulamasını İHH gerçekleştirecek ve ilk etapta 5 yıl boyunca bu hizmet verilecek. İlerleyen zamanlarda 8 mobil klinik sayısı 15'e yükselecek." dedi.

Mobil kliniklerden ikisinin ameliyathane ve doğumhane olduğunu kaydeden Dede, "8 araçtan 6'sı, 3 poliklinik odası, bir eczane ve bir röntgen odasıyla poliklinik hizmeti verecek. Çoğunlukla kadın doğum ve çocuk hastalıkları poliklinikleri olmakla beraber dahiliye klinikleri de olacak. Toplamda 150'nin üzerinde personel çalışacak ve tüm hizmetler ücretsiz olacak." ifadesini kullandı.

Dede, ameliyathane görevi görecek iki mobil kliniğin ise düşük gelirli insanların yaşadığı bölgelerdeki hastanelerin yanında konuşlanacağını dile getirdi.

Dede, ülkede aşı ve katarakt ameliyatı faaliyetlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Samsun’da hayvan hareketlerine sıkı denetimSamsun’da hayvan hareketlerine sıkı denetim
AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa ettiAK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede İslam Kalkınma Bankası

En Çok Okunan Haberler

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.