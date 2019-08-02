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İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası ile Pakistan'ın 6 ayrı bölgesinde açtığı 8 mobil klinikte hastalara ücretsiz hizmet verecek - Pakistan'ın farklı bölgelerinde kurulan 8 klinikten 3'ü dün itibarıyla hizmet vermeye başlarken, 5'i bu ay sonu tam kapasite olarak faaliyete geçecek

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası ile Pakistan’ın 6 ayrı bölgesinde hizmete sunulan 8 mobil klinikte hastalara ücretsiz hizmet verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, İHH'nin, Kral Abdullah Vakfı ve İslam Kalkınma Bankasının Fael Khair programı ile Pakistan'da 8 ayrı mobil klinik kurduğu belirtildi.

Pakistan'ın 6 ayrı bölgesinde kurulan mobil kliniklerin ilk ikisinin Sindh eyaletinde, birinin de KPK eyaletinde aktif hale getirildiği anlatılan açıklamada, diğer 5 kliniğin de ay sonuna kadar mağdurlara hizmet vermesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ilaç desteğinin de verildiği mobil kliniklerin, Türkiye'de inşa edilerek Pakistan'a gönderildiğine yer verilerek, "Her bir klinik, günlük ortalama 100 hasta kabul etme kapasitesine sahip. Klinikler, belli aralıklarla bulundukları bölgeden ayrılarak kırsal kesimlerdeki hastalara da hizmet verecek. 2 mobil cerrahi ünite ve 6 mobil kliniğin 5 yıl boyunca Sindh ve KPK eyaletlerinde Pakistanlılara hizmet vermesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Birkaç ay önce resmi açılışı gerçekleştirilen kliniklerin ilk üçünün dün itibarıyla ücretsiz hasta kabulüne başladığı vurgulanan açıklamada, ay sonunda 8 kliniğin tam kapasite olarak ihtiyaç sahibi Pakistanlılara hizmet vereceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İHH İnsani Yardım Vakfı Pakistan

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