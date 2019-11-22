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İHH'dan Pakistanlı yetimlerin annelerine dikiş makinesi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:11 | Son Güncelleme

İHH'dan Pakistanlı yetimlerin annelerine dikiş makinesi desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH), Pakistan'da 141 yetim annesine dikiş makinası, 300 yetime kırtasiye yardımı yapıldı.

İHH'nın Pakistan'da 12 bin yetime destek veren Al Khidmat Vakfı iş birliğiyle yürütülen dikiş makinası ve kırtasiye yardımı dağıtım programına, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, İHH Pakistan Program Koordinatörü Mücahit Kılıç, Ulusal Yetim Aileleri Dayanışma Programı Başkanı Abdul Cabbar ile Türk yardım kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yetim ailesi katıldı.

Programda konuşan Yurdakul, Türk halkının yetim ve öksüz kavramına değer verdiğini belirterek, "Tarihimizde çok önemli örnekler var. Bugün ölüm yıl dönümü olan Fahrettin Paşa, 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'yi korumakla görevliydi. Medine'yi o dönemin en güçlü ordusu, İngiliz ordusuna karşı 72 gün savundu. Tüm teslim olma önerileri ve talimatlarını reddetti. Çünkü orada Hazreti Muhammed'in kabri var. Onun düşüncesine göre Türk askerleri, Hazreti Muhammed'in kabrini ne öksüz ne de yetim bırakabilirdi." ifadelerini kullandı.

Türk insanının dünyanın her yerinde öksüz ve yetimlere el uzattığını vurgulayan Yurdakul, "Amacımız, başta Pakistanlı kardeşlerimiz olmak üzere, öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmek, kendimizi de bir nebze olsun huzurlu hissetmektir." dedi.

- "Bugün yardım yaptığımız yetimler bir fidan gibidir"

İHH Pakistan Program Koordinatörü Kılıç, İHH'nın 1999'dan beri Pakistan'da eğitim, sağlık ve yetimlere destek alanında hizmet verdiğini söyledi.

Al Khidmat Vakfıyla 400'ün üzerinde yetime sponsorluk yaptıklarını anlatan Kılıç, "Özellikle yetimlere yardım noktasında yaptığımız iş birliği kapsamında 141 yetim ailesine dikiş makinesi dağıtacağız. Böylelikle kendi geçimlerini sağlayabilecekler ve kimseye muhtaç olmayacaklar." diye konuştu.

Ulusal Yetim Aileleri Dayanışma Programı Başkanı Cabbar, İHH ile yetimlere ve ailelerine destek alanında yapılacaklar konusunda iş birliğinde olduklarını belirterek, "Bugün yardım yaptığımız yetimler bir fidan gibidir. Bu fidanlar yarın büyük bir ağaç olduklarında tüm ümmeti gölgelerinde koruyacaklar." dedi.

Yetimlere yardımın İslami bir görev olduğuna değinen Cabbar, "Bir yetimin başını okşadığımızda, elimize gelen saç tanesi kadar günahımız silinir. Yetimlere yapılan destek hem dini hem de milli bir görevdir. Müslümanlar, yetimlere destek verme mecburiyetinde olan seçilmiş bir ümmettir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'den gelen İHH gönüllüsü kadınlar, topladıkları yardımlarla aldıkları dikiş makinelerini 141 yetim annesine verdi.

Programda yetimler tarafından hazırlanmış gösteriler de yapıldı.

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- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan

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