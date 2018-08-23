İHH'dan Ruanda'da kurban yardımı

KİGALİ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ruanda'da 5 bölgede ihtiyaç sahibi Müslümanlara kurban eti ulaştırdı.

İHH, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde Ruanda'nın başkenti Kigali’de ve ülkenin batısındaki Rubavu bölgesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti götürdü.

İHH Ruanda ekibi sorumlusu Eyüp Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak mazlum ve mağdur coğrafyalara gittiklerini, bugün Ruanda'daki Müslüman kardeşleri için burada olduklarını ifade etti.

Kaymaz, "Bu bayramda 315 hisse kurbanımız var. Onları muhtaç kardeşlerimize dağıtmak için buradayız. Dağıtım yerlerimiz Kigali, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro ve Ngororero'dur." dedi.

Kurban kesiminin Ruanda Müslümanları ile Türkiye halkı arasında İslam kardeşliğinin güçlendirilmesine vesile olduğunu dile getiren Kaymaz, "Yerel dernek ALİF – Rwanda Derneği ve Bölge Müftülüğü ile beraber buradayız." diye konuştu.

Rubavu Bölge Müftüsü Ahmad Iyakaremye, yardımdan dolayı Türkiye'ye dua ederek, "Buraya kadar gelip yardımda bulunmanız bizi derinden etkiledi" dedi.

ALİF – Rwanda Derneği temsilcisi Arafat Ashdad, İHH'nın desteğiyle Ruanda'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım eli uzattıklarını dile getirerek Türk halkına teşekkür etti.

