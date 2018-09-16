İHH'dan Suriye'ye 8 ayda 250 milyon ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, 8 ayda Suriye’de yaklaşık 250 milyon ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.
Savaşın başladığı andan itibaren ailelerin destekçisi olmaya devam ettiklerini belirten Tosun, ''Kilis, Şanlıurfa ve Reyhanlı'daki lojistik merkeziyle, Suriye içinde kurulan fırınlardan günlük olarak üretilen ekmekleri Suriyeli ailelere ulaştırıyoruz.'' dedi.
Bu yılın 8 aylık döneminde Suriye'deki ailelere yaklaşık 250 milyon ekmek ulaştırdıklarını ifade eden Tosun, ''Ekmeklerin en temel özellikleri uzun süre dayanıklı olmasıdır. Üretilen ekmekler Suriyeli ailelerin damak tadına uygun, savaş ortamında uzun süre tazeliğini koruyarak saklanabiliyor.'' diye konuştu.
Tosun, ekmeklerin günlük olarak ailelerin evlerine elden teslim edildiğini sözlerine ekledi.
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