İHH'dan Tunus'ta 300 kişiye iftar

TUNUS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), başkent Tunus'un batısındaki Menube bölgesinde 300 kişiye iftar verdi.

Tunus'taki Emel Sosyal Kalkınma Derneği'nin katkılarıyla verilen iftar yemeğinin ardından katılımcılara gıda kumanyası dağıtıldı.

İHH Denetim Sorumlusu Ahmet Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla başlattıkları kampanyayla 120 ülkede Ramazan programı gerçekleştireceklerini söyledi.

Kampanyanın, iftar programları düzenleme ve gıda kumanyaları dağıtımından oluştuğunu aktaran Kahveci, kumanya dağıtımına Kayravan, El-Fahs ve Zağvan bölgelerinde salı günü başladıklarını dile getirdi.

Kahveci, bu hafta içerisinde Tunus'ta 2 bin 100 kumanya dağıtmayı ve 2 bin 100 kişiye de iftar vermeyi planladıklarını kaydetti.

