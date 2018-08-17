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İHH'dan Yemen'e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

İç çatışmaların yaşandığı Yemen'de yapılan yardımlardan 55 bin kişi istifade etti

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç çatışmaların yaşandığı Yemen’e gıda ve barınma malzemesi yardımında bulundu. Yardımlardan 55 bin Yemenli istifade etti.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'de iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle ekonomik ve sosyal yapı durma noktasına geldi. Kamu kurumları, aylardır vatandaşlara yeterli hizmeti ulaştıramazken, İHH İnsani Yardım Vakfı insani krizin yaşandığı ülkede mağdur ailelere yönelik yardım projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle İHH, Yemen'de 55 bin kişiye gıda kumanyası, yatak ve battaniye yardımında bulundu.

Yardımlar, son iki aydır yaşanan şiddetli çatışmalardan dolayı 5 bin ailenin göç etmek zorunda kaldığı Yemen’in liman kentlerinden biri olan Hudeyde ile başkent Sana, Taiz ve İbb’de dağıtıldı. Gıda yardımlarından bin 213 aile faydalanırken yatak ve battaniyeden de bin 600 aile istifade etti.

İHH, geçen ay Yemen’in Sana şehrindeki 177 aileye de hijyen kiti dağıtımında bulunmuştu. İHH ayrıca mart ayından bu yana Sana, Taiz, İbb, Hudeyde, Dhımar, Abyan, Amran, Lahıj,Raymah, al-jawf, al-Mahwit illerinde 6 bin 876 aileye kumanya dağıtmıştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleri ile Yemen’deki faaliyetlerini kriz bitene dek sürdürecek. Hayırseverler, Yemen yardımlarına destek olmak için "YEMEN" yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 lira bağışta bulunabiliyor.

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İHH İHH İnsani Yardım Vakfı yardım Yemen

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