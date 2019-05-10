İHH'dan Yemen'e ramazan yardımı

CEVF (AA) – İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'deki iç savaş mağduru sığınmacılara kumanya, adak ve akika eti dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH Orta Doğu Masasından Muhammet Faruk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak yaklaşık 120 ülke ve bölgede yürüttükleri ramazan yardımlarının Yemen ayağında Seyun, Marib ve Cevf illerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, bebek maması ve et dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öztürk, Yemen'de devam eden iç savaş sebebiyle evlerini terk ederek Cevf'in El-Hazm ilçesi, Marib il merkezi ve Seyun çevresindeki kamplara gelen sığınmacılara un, pirinç, şeker, hurma, yağ ve konserveden oluşan 950 kumanya ve 400 aileye adak-akika kurban eti dağıttıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 350 kişiye de iftar verdiklerini dile getiren Öztürk, Yemen'deki ramazan çalışmalarının ilk 6 gününde toplam 950 kumanya ve 10 tanker su yardımında bulunduklarını aktardı.

Öztürk, Yemen'de ramazan boyunca 3 bin kumanya dağıtımı ve 10 bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştireceklerini kaydetti.

