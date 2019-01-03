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İHH'den 10 ülkeye 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın bulunduğu 10 ülke ve bölgede, 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıttı - İHH Tebliğ-İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci: - "Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında, ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Bunun dışında da gayrimüslimlere mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaparak, kalplerini İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın yer aldığı 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri, "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika ve bölgedeki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.

İHH, 2018'de çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım'da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

- "Kalpleri İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Tebliğ-İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci, dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde, Kur'an-ı Kerim'in çok az olduğunu veya hiç bulunmadığını belirterek, özellikle Kur'an kurslarında mushaf azlığından dolayı öğrencilerin ezber derslerinin aksadığını belirtti.

Demirci, "Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında, ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Bunun dışında da gayrimüslimlere mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaparak kalplerini İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde 37 bin 100 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirirken, 14 bin 280 Fransızca, Rusça, Ukraynaca ve Macarca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. Bu şekilde hayırseverlerimizin destekleriyle toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmış olduk."

Öte yandan, Kur'an-ı Kerim dağıtımına destek olmak isteyenler, bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072'ye SMS göndererek, 19 TL bağışta bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı

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