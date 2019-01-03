İHH'den 10 ülkeye 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın yer aldığı 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri, "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika ve bölgedeki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.

İHH, 2018'de çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım'da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Tebliğ-İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci, dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde, Kur'an-ı Kerim'in çok az olduğunu veya hiç bulunmadığını belirterek, özellikle Kur'an kurslarında mushaf azlığından dolayı öğrencilerin ezber derslerinin aksadığını belirtti.