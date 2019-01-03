İHH'den 10 ülkeye 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca, aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım'ın yer aldığı 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
İHH'den yapılan açıklamaya göre, Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri, "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.
Afrika ve bölgedeki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.
İHH, 2018'de çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 10 ülke ve bölgede 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım'da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
- "Kalpleri İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Tebliğ-İrşat Masası Koordinatörü Yusuf İslam Demirci, dağıtım yaptıkları ülkelerdeki camilerde, Kur'an-ı Kerim'in çok az olduğunu veya hiç bulunmadığını belirterek, özellikle Kur'an kurslarında mushaf azlığından dolayı öğrencilerin ezber derslerinin aksadığını belirtti.
Demirci, "Kur'an-ı Kerim ve mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarındaki amaçlarımızın en başında, ihtiyaç bulunan bölgelerdeki eksiklikleri gidermek geliyor. Bunun dışında da gayrimüslimlere mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaparak kalplerini İslam'a ısındırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde 37 bin 100 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirirken, 14 bin 280 Fransızca, Rusça, Ukraynaca ve Macarca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik. Bu şekilde hayırseverlerimizin destekleriyle toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmış olduk."
Öte yandan, Kur'an-ı Kerim dağıtımına destek olmak isteyenler, bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072'ye SMS göndererek, 19 TL bağışta bulunabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum