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İHH'den Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 07:27 | Son Güncelleme

İHH'den Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

KABİL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Afganistan Samarkand Derneği aracılığıyla Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki göçmen kampında barınan ihtiyaç sahibi 320 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Afganistan Samarkand Derneği Başkanı Abdul Naim Mahdum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin Afganistan'daki ramazan yardımları kapsamında çeşitli illerde yaşanan savaşlardan kaçarak Belh vilayetinde göçmen kamplarına sığınan 320 aileye yardımda bulunduğunu söyledi.

Ramazan kumanyasının içerisinde pirinç, fasulye, mercimek, şeker, yağ, salça, hurma, meyve suyu tozu ve çay bulunduğunu ifade eden Mahdum, yardımlarından dolayı İHH'ye teşekkür etti.

Mahdum, Afganistan'da son zamanlarda yaşanan çatışma ve sel felaketi nedeniyle binlerce ailenin evlerinden olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İHH

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