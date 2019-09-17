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İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin'de yetim çocuklar için eğlence düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Zeytin Dalı Harekatı'nda terörden arındırılan Afrin'de, 350 yetim çocuk için yaza veda şenliği gerçekleştirildi.

İHH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yetimlerin lunapark ve yöresel oyunlarla eğlendikleri şenliğe AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve çok sayıda İHH gönüllüsü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, savaşların faturasını çocukların ödediğini belirtti.

Çocukların, savaşın etkilerini yaşamları boyunca unutamadığını belirten Aktay, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin önemli bulduğunu ifade etti.

İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu da etkinlikle 350 yetim çocuğun gönüllerince eğlendiğini kaydetti.

Ademoğlu, yetimlerin yüzünün gülmesi için bu tür faaliyetlere devam edeceklerini aktardı.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Afrin Şenlik

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