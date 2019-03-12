İHH'den Afrin'deki 2 bin aileye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye insani yardımda bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gıda kolisi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin, Afrin genelinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtıldığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de insani yardım ve diğer alanlardaki çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Tahiroğlu, "Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla, 12 araçlık konvoydaki malzemeler ekip arkadaşlarımız tarafından dağıtıldı." ifadesini kullandı.

