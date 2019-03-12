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İHH'den Afrin'deki 2 bin aileye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Gıda kolisi, kömür, halı, yatak ve battaniyenin de aralarında bulunduğu yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye insani yardımda bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gıda kolisi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin, Afrin genelinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtıldığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de insani yardım ve diğer alanlardaki çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Tahiroğlu, "Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla, 12 araçlık konvoydaki malzemeler ekip arkadaşlarımız tarafından dağıtıldı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin İHH

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