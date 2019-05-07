İHH'den Arakanlı Müslümanlara kumanya yardımı

BANGLADEŞ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Arakanlı sığınmacılara ramazan ayı için kumanya yardımı yapıldı.

Ramazan ayının başlamasıyla İHH İnsani Yardım Vakfı, Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan 7 bin 500 Arakanlı Müslüman'a kumanya dağıttı.

Bu kapsamda, İHH ekiplerince Myanmar ordusunun katliamlarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong Mülteci Kampı'nın içerisinde bulunan Jamtoli kampında 3 bin sığınmacıya kumanya ulaştırıldı.

Ramazan ayının ilk günü de Balukhali 1 ve Gundam mülteci kamplarındaki 4 bin 500 sığınmacıya kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Kumanya yardımlarının ramazan boyunca devam edeceğini belirten İHH Bangladeş Temsilcisi Abdülhakim Mahmout, "2017’de yaşanan katliamlardan sonra Arakanlı Müslümanların bu kamplarda geçirdiği ikinci ramazan ayı. Geçen ramazanda birçok Müslüman ülkesi buraya yardım yaparken, bu yıl yardımlarda genel bir azalma görülmekte. İHH olarak buradaki Müslümanlarla Türkiye'deki hayırseverler arasında uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da köprü olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kutupalong ve Balukhali mülteci kamplarında 1,3 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyor. Cox's Bazar bölgesinde geçici statüsünde bulunan sığınmacı kamplarında da yüz binlerce kişi kalıyor.

Ramazanın başlamasıyla uluslararası yardım kuruluşları tarafından kamplarda kalan Arakanlılar için daha fazla yardım yapılması çağrısında bulunuldu.

