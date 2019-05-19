İHH'den Bangladeş'te iftar programı

BANGLADEŞ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bangladeş'te iftar verdi.

Khulna bölgesinde bulunan İyilikhane Yetimhanesi'nde düzenlenen iftar programına yetimhanede kalan çocuklar katıldı.

İftar öncesi konuşma yapan yetimhane müdürü Rahmetullah Hüseyin, çocukların gelişimi için ellerinden geldiğince emek sarf ettiklerini belirterek tesiste toplam 84 çocuğa eğitim verdiklerini ifade etti.

İHH’nın geçen yıl açtığı yetimhanede, çocuklar hafızlık eğitimi yanında İngilizce, matematik, fizik gibi dersler de alıyor.

İHH çalışanları ve gönüllüleri, iftar sonrası yetimhanede kalan çocuklara şeker ve balon dağıttı.

Bangladeş'te 9 yetimhanesi bulunan İHH, aynı zamanda 15 yetimhaneye de destek veriyor.

İHH tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile 2013 yılında başlatılan "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" kampanyası kapsamında Türkiye’deki okullarda eğitim gören öğrencilerle dünyanın birçok ülkesindeki milyonlarca yetim arasında yardım köprüsü kuruluyor.

