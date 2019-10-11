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İHH'den Bosnalı yetimlere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

"Yetimler Günü" etkiliği kapsamında İHH'nin desteği ile Bosnalı 80'den fazla yetime kurban eti dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bosna Hersekli 80'den fazla yetime kurban eti yardımında bulundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi tarafından İHH'nin desteğiyle "Yetimler Günü" etkinliği düzenlendi.

"Bir Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında, ülkenin farklı şehirlerinden gelen 80'den fazla yetime kurban eti dağıtıldı.

İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Feyza Tanok Sehbajraktarevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 80'den fazla yetime 5'er kilogram kurban eti verildiğini belirterek, ihtiyaç sahibi 11 aileye de beyaz eşya yardımında bulunacaklarını aktardı.

"Yetimler Günü" etkinliği kapsamında bazı yetim çocukların yarın tarihi ve turistik Mostar, Pocitelj ve Blagaj'ı ziyaret edeceğini anlatan Sehbajraktarevic, gezi programına daha önce bu yerleri görme şansı bulamayan çocukların dahil edileceğini ifade etti.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık da Bosna Hersek'in İHH için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, 4 gün boyunca yetimlere yönelik birçok faaliyet gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan velilerden Elvedina Cosic ise üç çocuğunun İHH burslarından faydalandığını aktararak, "İşim de sabit bir gelirim de yok. Dolayısıyla çocuklarımın eğitimi için yapılan yardımlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek İHH yetim

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