İHH'den Erzincan'da yardım amaçlı mağaza

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH), başta Afganistan ve Suriyeliler olmak üzere, bin 500 kişinin giyim ihtiyacını karşılamak amacıyla mağaza açtı.
İnönü Mahallesi 14. Sokak'taki Erzincan İHH Derneğince, yaklaşık 300 aileden oluşan bin 500 Afganistan ve Suriyeli ile diğer ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan mağaza, dernek binası yanında hizmete girdi. İhtiyaç sahipleri mağazaya geldiklerinde kendilerine uygun kıyafetleri ücretsiz alabilecek.
Mağazanın açılışında konuşan Erzincan İHH Derneği Başkanı Osman Çalık, bu hizmetin, derneğin genel merkezi ve Erzincanlı bağışçıların desteğiyle yapıldığını belirterek, "Tespit edilen aileler bugünden itibaren onlara verdiğimiz randevu günlerinde buraya gelip ihtiyaçları doğrultusunda ne lazımsa ücretsiz alacak." ifadelerini kullandı.
Çalık, yardım kampanyalarını sürekli devam ettirdiklerini ifade ederek, 'Erzincan'dan Kamerun'a Kur'an-ı Kerim' kampanyasının da devam ettiğini, bu kapsamda destek vermek isteyenlerin yardımda bulunabileceğini söyledi.
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da İHH'nin bu çalışmasıyla ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı ulaştırıldığını dile getirerek, "Gerek Suriyeli gerek Afgan gerekse Erzincan'daki dar gelirli aileler, buraya gelerek kaliteli kıyafetlerini alarak hiçbir ücret ödemeden gidebilecek. Buradaki hayırseverler ve İHH'nin yönetimi Erzincan'a güzel hizmet sundu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Çakır, Çalık ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün kurdele keserek mağazanın açılışını yaptı.
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