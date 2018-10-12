İHH'den Gazze için kampanya

"Abluka altında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor. İlaç, tıbbi malzeme, içme suyu ve mazot gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için dışarıdan yapılacak nakdi yardımlar çok önem arz ediyor. Gazze'de sağlık alanında yaşanan sorunlar da Gazze'yi yaşanması zor bir yer haline getiriyor. Unutmamak gerekir ki BM raporlarında, eğer ablukayı hafifletmek için bir şeyler yapılmazsa, Gazze'nin 2020'ye kadar yaşanamayacak bir yere dönüşeceği vurgulanıyor. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir."

Kalma, Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntünün hayatın her alanında hissedildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirdiğini vurgulayan Kalma, Gazze Şeridi'ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukasının 12'nci yılında artarak devam ettiğini belirtti.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Zühtü Kalma, burada yaptığı açıklamada, Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında bulunduğunu söyledi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri İskenderpaşa Camisi önünde bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze için başlattığı yardım kampanyası kapsamında Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’ta destek açıklamaları gerçekleştirildi.

Polat, Gazzelilerin içinde bulunduğu ve acil çözülmesi gereken sorunların her geçen gün daha da ağırlaştığının altını çizerek, şöyle dedi:

Ablukanın başladığı günden bu yana Filistin'de 4 bin 630'dan fazla kişinin şehit edildiğini dile getiren Polat, 21 bin 426 kişinin de yaralandığını anımsattı.

Kalma, Türkiye'yi ve uluslararası tüm mekanizmaları harekete geçmeye, İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya ve Gazzelilere yardım etmeye çağırdı.

Filistin'deki zulmünü arttıran İsrail'e karşı mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Polat, bütün İslam ülkelerinin de acilen Gazze'yi gündemlerine alarak bölgedeki ablukanın kalkması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması noktasında çaba sarf etmeye çağırdı.

Basın açıklamasına, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak da destek verdi.

- Artvin

Artvin İnsani Yardım Derneği Başkanı Latif Yılmaztürk, Halitpaşa Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, Gazze'nin 2 milyon nüfusu ile yüz ölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Gazzelilerin yıllardır ambargo ve abluka altında yaşamaya çalıştığını vurgulayan Yılmaztürk, ablukanın burada hayatı durma noktasına getirdiğini belirtti.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'in de destek verdiği açıklamaya katılan, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar "Kudüs bizimdir bizim kalacak" şeklinde çeşitli sloganlar attı.

- Gümüşhane