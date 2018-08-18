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İHH'den Gazze'deki sağlık kuruluşlarına yakıt yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

İHH'den Gazze'deki sağlık kuruluşlarına yakıt yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'nde, Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında bulunan jeneratörlerin çalıştırılmasında kullanılmak üzere 10 bin 500 litre yakıt yardımında bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yakıtın, Gazze'nin batısındaki Rantisi Hastanesi ile En-Nasr Çocuk Hastanesi'nin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 8 sağlık merkezine dağıtılacağını belirterek, yardımın Gazze Şeridi'nde devam eden elektrik krizi nedeniyle yapıldığına dikkati çekti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizinin sağlık merkezlerinin hizmetlerini tehdit ettiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bölgede iki milyondan fazla kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Gazze'deki hastaneler, günde 8 ila 12 saat arasında elektriğin verilememesi halinde jeneratörleri çalıştırmak için aylık 450 bin litre, 20 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanması halinde de 950 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi İHH

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