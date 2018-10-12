İHH'den Gazze'ye yardım çağrısı

İnanç Özgürlüğü Platformu ve İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Şubesi üyeleri, cuma namazı sonrasında Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Hacı Bayram Camisi avlusunda toplanan grup adına İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan, Filistin bayrağı önünde basın açıklaması yaptı.

Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya çalıştığını, ablukanın 12 yıldır karadan, denizden ve havadan devam ettiğini belirten Özkan, "Abluka 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü." diye konuştu.

Gazze'de su kirliliğinin yüzde 95 seviyelerine ulaştığını, çocukların yüzde 40'ının yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşadığını, 17 bin yetim çocuğun düzenli yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Özkan, günlük 20 saati bulan elektrik kesintilerinin de şehrin önemli sorunları arasında yer aldığını belirtti.