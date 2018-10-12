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İHH'den Gazze'ye yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

İHH Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan: - "Gazze dostlarıyla birlikte siyonist İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Acilen bütün İslam ülkeleri, Gazze'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir" - "Abluka 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü"

İnanç Özgürlüğü Platformu ve İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Şubesi üyeleri, cuma namazı sonrasında Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Hacı Bayram Camisi avlusunda toplanan grup adına İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan, Filistin bayrağı önünde basın açıklaması yaptı.

Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya çalıştığını, ablukanın 12 yıldır karadan, denizden ve havadan devam ettiğini belirten Özkan, "Abluka 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü." diye konuştu.

Gazze'de su kirliliğinin yüzde 95 seviyelerine ulaştığını, çocukların yüzde 40'ının yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşadığını, 17 bin yetim çocuğun düzenli yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Özkan, günlük 20 saati bulan elektrik kesintilerinin de şehrin önemli sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Özkan, Gazze'de fabrikaların yüzde 80'inin kapandığını, gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu, yeterli ilaç bulunamadığı için kanserli hastalara müdahale edilemediğini, 4 bin civarında ameliyatın ertelendiğini anlattı.

Birleşmiş Milletler raporlarında da abluka bu şekilde sürerse Gazze'nin 2020'ye kadar yaşanamaz yere dönüşeceği tespitine yer verildiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde şu ana kadar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 190'dan fazla sivil şehit olurken 427 kişi de ağır yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok kişi sakat kaldı, toplam 19 bin 640 kişi zarar gördü. İşgalci İsrail askerleri silahsız sivillere, çocuklara ve kadınlara gerçek mermiler kullanmış, gazetecileri öldürmüş, kalabalığın üzerine gaz ve duman bombaları atmıştır.

Tüm Türkiye'de Gazze dostlarıyla birlikte Siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın ve insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir."

Gruptakiler, açıklamanın ardından bir süre tekbir getirip slogan attıktan sonra dağıldı.

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Hacı Bayram Camisi İHH Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan İHH'dan Gazze'ye yardım çağrısı İnanç Özgürlüğü Platformu İnsani Yardım Vakfı (İHH)

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