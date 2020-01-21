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  4. İHH’den, Halep’in batı ve güneyinden göç eden ailelere yardım

İHH’den, Halep’in batı ve güneyinden göç eden ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

SURİYE’de rejim ve destek veren gruplar tarafından, Halep’in batısı ve güneyine yapılan saldırılar nedeniyle evlerini bırakıp göç etmek zorunda kalanların sayısının 40 bini aştığı belirtildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’de rejim ve destek veren gruplar tarafından, Halep’in batısı ve güneyine yapılan saldırılar nedeniyle evlerini bırakıp göç etmek zorunda kalanların sayısının 40 bini aştığı belirtildi. Bu ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
Esad rejimi ve destek veren gruplar tarafında yapılan saldırıları nedeniyle Halep’in batı ve güney kırsalından Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine doğru göç devam ediyor. Yanlarına yiyecek alamayan ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi verildi. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, son 4 günde İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını söyledi. İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Halep ilinin batı ve güney kırsalından Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine göç eden sivillere gıda yardımı yaptıklarını belirten Tosun, bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Saldırılar nedeniyle son 4 günde Halep’in batı ve güney kırsalından göç edenlerin sayısının 40 bini aştığını belirten Tosun, "Halep’in batı ve güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması sonucu bu bölgelerden de göçler başladı. İdlib’in çeşitli bölgelerinde Kasım 2019’un başından bu yana 400 bini aşkın sivil göç etmişti. Halep’in batı ve güney kırsalına yönelik bu saldırılarda göçün devam etmesine neden oldu. Göç yoluna düşen ailelere Afrin yolu üzerindeki Gazeviye köyü yolunda acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor" dedi.
Saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler için yardım çağrısında bulunan Tosun, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini belirtti.

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