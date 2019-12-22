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İHH’den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:05 | Son Güncelleme

İHH’den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi

İDLİB (AA) - Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından bombardıman nedeniyle Türkiye-Suriye sınırındaki bölgelere doğru göç eden sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, son bir haftada İdlib’in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 100 bini aştığını söyledi.

Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını ifade eden Tosun, "İdlib şehrinin güneyi özellikle Maarratünnuman ilçesi ve kırsalındaki çeşitli noktalarda bombardıman nedeniyle göç yoluna düşen aileler için hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor." diye konuştu.

Tosun, saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.

Esed rejimi, İranlı milisler ve Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde özellikle Maarratünnuman ile Serakib kent merkezleri ile kırsalındaki yerleşimlere yoğun hava saldırısı düzenliyor. Rejim ve İranlı yabancı terörist gruplar, karadan başlattığı operasyon sonucunda yaklaşık 15 yerleşimi ele geçirmişti.

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