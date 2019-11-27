İHH'den İdlib'de öğrencilere motivasyon etkinliği

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib ili

kırsalında kurulan Rahmet Köyü Okulu öğrencileri için moral ve motivasyon

etkinliği düzenlendi.

İlk ve ortaokul seviyesinde 650 çocuğun eğitim gördüğü okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerle

eğlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada,

Rahmet Köyü Okulunda düzenlenen etkinlikle savaşın mağdur ettiği çocukların

mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Tosun, "Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutun

bulunduğu Rahmet köyünün içerisinde yaklaşık 2 yıl önce okul binamızı da inşa

ettik. Bu okulumuzdan eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Eğitim öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışan

öğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe

650 öğrencimiz katıldı." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi ve

çeşitli hediyeler verildi.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde eğitim

alanında faaliyetler yürütüyor.

