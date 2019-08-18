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İHH'den İdlib'de yerinden edilenler için yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

İHH, Rusya destekli Esed rejiminin İdlib'e yoğun saldırıları ve ilerlemesi neticesinde yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan siviller için yardım çağrısı yaptı - İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu: - "Suriye'deki ekiplerimiz harekete geçti. Ancak mevcut kaynaklar tüm ihtiyacın karşılanması noktasında yetersiz kalıyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz"

İDLİB (AA) -EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'e yoğun saldırıları ve ilerlemesi neticesinde yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan siviller için yardım çağrısında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bombardıman ve operasyonlardan kaçarak sınır hattına sığınmış sivillerin acil yaşam malzemesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tahiroğlu, "Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın kendi ülkesinde mülteci konumuna düştüğü 21. yüzyılın en büyük trajedisiyle karşı karşıyayız." dedi.

En az 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib‘in yeniden büyük katliamlara sahne olduğunu söyleyen Tahiroğlu, "Eylül 2018’de imzalanan İdlib mutabakatına rağmen Rusya’nın ve Esed rejiminin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları son bulmadı. Son bulmadığı gibi her geçen gün giderek daha da ağırlaşıyor." diye konuştu.

Tahiroğlu, sivillerin tek çareyi Türkiye sınırındaki kısmen daha güvenli bölgelere sığınmakta bulduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı boyunca 124 bin civarı sivilin yerinden edilerek yine Türkiye sınırına doğru geldiğini belirten Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'deki ekiplerimiz harekete geçti. Ancak mevcut kaynaklar tüm ihtiyacın karşılanması noktasında yetersiz kalıyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz."

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib'in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Bu sürede 124 bin civarı sivil yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göç etmişti.

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İdlib yardım çağrısı

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