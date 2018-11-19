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İHH'den İdlib'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfınca, İdlib'deki kamplarda barınan ailelere 20 bin battaniye ve 5 bin sünger yatak dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kent kırsalındaki kamplarda barınan ailelere battaniye ve yatak yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki ailelere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

İdlib'de çok sayıda ailenin yaşadığını ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten Tahiroğlu, ''Geçtiğimiz yıllarda saldırılar nedeniyle ülkenin birçok noktasından binlerce insan İdlib’e göç etmek zorunda kaldı. Sadece bu yılın başında Doğu Guta’dan 100 binin üzerinde insan İdlib’e geldi.'' dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle İdlib’de hava şartlarının da kötüleşeceğine ve yaşamın zorlaşacağına işaret eden Zeki Tahiroğlu, ''Her yıl kış mevsiminde hava şartlarının kötüleşmesi sonucu insanlar çok zor günler geçiriyor. Yine havaların soğumasıyla salgın hastalıklarda artış yaşanıyor. Bu nedenle İdlib kentinin kırsalında kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere 20 bin battaniye ve 5 bin sünger yatak dağıtımı yaptık.'' diye konuştu.

Tahiroğlu, İdlib’e yönelik yardım çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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