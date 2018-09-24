İHH'den İdlib'e yardım çağrısı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye çalışmaları medya sorumlusu Selim Tosun, İdlib halkına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tosun, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle halkın daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de hayırseverlerden desteklerini sürdürmelerini talep ettiklerini söyledi.

İdlib'e yönelik Eylül ayı başından bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Selim Tosun, kış mevsimi nedeniyle halkın daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Toplanan insani yardımları İdlib'e ulaştırdıklarını anlatan Tosun, "Hayırseverler 1 Eylül'den itibaren İdlib için başlattığımız kampanya kapsamında 14 milyon TL tutarında nakdi ve ayni bağışta bulundular. Bu bağışlar kapsamında 87 TIR insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi. Reyhanlı koordine merkezimizden 1 milyon 850 bin adet ekmek, 4 bin 720 adet gıda kolisi, 156 bin litre temiz içme suyu, 800 adet çadır ve iç mefruşatı, fırınlarda işlenmek üzere 700 ton un, 3 bin adet bebek ve yetişkin hijyen paketi ile çeşitli muhtelif ürünler gönderildi" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI

Malzemelerin İdlib'in güneyinden kuzey bölgelerine göç eden aileler ile kent genelinde çadır kent ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere ulaştırıldığını aktaran Tosun şunları söyledi:

"Nüfusu 3 milyonu aşkın İdlib'in savaş mağdurlarına yardım ulaştırmak üzere yürüttüğümüz kampanyamız halen devam ediyor. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla ihtiyaçlar artacak. Bu nedenle tüm hayırseverlerden İdlib halkına yönelik desteklerini sürdürmelerini talep ediyoruz."

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