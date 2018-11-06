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İHH'den Karadağ'da uyuşturucuyla mücadele paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Başkent Podgorica'daki "Mehmet Fatih" Medresesi'nde düzenlenen panelde, uyuşturucunun zararları ve mücadele yolları gençlere anlatıldı

PODGORİCA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da uyuşturucuyla mücadele paneli yapıldı.

"Mehmet Fatih" Medresesi'nde, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ile Karadağ Polisi iş birliğinde düzenlenen panelde, uyuşturucunun zararları ve mücadele yolları gençlere anlatıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, burada yaptığı açıklamada, madde bağımlığının dünya genelinde ciddi sorun haline geldiğini belirterek, bağımlılığın tedavi edilmesi gereken bir beyin hastalığı olduğunu ifade etti.

Bugün beş tür bağımlılığın bulunduğunu kaydeden Atalay, bunları madde, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı olarak sıraladı.

Bağımlıların vücutlarında 1 ila 5 yılda büyük tahribat oluştuğuna dikkati çeken Atalay, bazı maddeleri kullananların 4-5 yıl içinde ölebildiği uyarısında bulundu.

Atalay, 2016'da alkol bağımlılığı nedeniyle 3,3 milyon insanın hayatını kaybettiğini aktararak, madde bağımlılığının ise kaç kişinin ölümüne neden olduğunun net bilinmediğini söyledi.

İnsanların uyuşturucuyla tanışma süreçlerinin genellikle merakla başladığını anlatan Atalay, "Tedavi süreci oldukça zor. Bu yüzden en iyisi hiç başlamamak." ifadelerini kullandı.

Karadağlı emniyet yetkilisi Petar Marasevic de uyuşturucuya asla başlanmaması gerektiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin uzun vadeli ve ciddi yaklaşım gerektirdiğini kaydetti.

Uyuşturucu kullanma yaşının gitgide düştüğüne dikkati çeken Marasevic, "Her gün uyuşturucu mücadelesini sürdüren insanlarla karşılaşıyoruz. Bunlar genellikle erken yaşta sigara ve alkol kullanan, daha sonra da esrar ya da daha ağır uyuşturucu maddelere yönelen insanlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Mehmet Fatih Medresesi Podgorica uyuşturucuyla mücadele

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