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İHH'den Kosova'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 00:10 | Son Güncelleme

İHH'den Kosova'da iftar programı

PRİŞTİNE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar programı düzenlendi.

İHH ve Kosova'da faaliyet gösteren "Alternativa" Psikososyal Derneği iş birliğinde düzenlenen iftar programına, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker ve Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Mesut Özbaysar'ın yanı sıra yetimler, onların aileleri ve diğer davetliler katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Atalay, burada yaptığı açıklamada, 2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na İHH İnsani Yardım Vakfı olarak sundukları bir teklifin kabul edildiğini ve bütün dünyada ramazanın 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlandığını kaydetti.

Bu akşam yetimlerle iftar yaptıklarını anımsatan Atalay, "Bugün dünyanın 150 ülke ve bölgesinde yetimlerle sofralar kuruyoruz. Priştine’deyiz. Priştine’de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 300 yetime de aynı zamanda sponsor oluyoruz."

Atalay, "(Yetim Gülerse Dünya Güler) diyoruz ve 'Yetimi Unutmayın' diyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
iftar İHH Kosova Priştine

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