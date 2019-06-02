HABER

İHH'den Latin Amerika ülkelerinde iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 08:57 | Son Güncelleme

Brezilya, Bolivya, Ekvador, Haiti, Kolombiya, Peru ve Venezuela'da yaklaşık 5000 kişiye iftar veren İHH, bin 200 kişiye de kumanya dağıttı

BOGOTA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi, binden fazla kumanya dağıttı.

Dünyanın farklı bölgelerinde Ramazan programları düzenleyen İHH, Latin Amerika'da da Brezilya, Bolivya, Ekvador, Haiti, Kolombiya, Peru ve Venezuela'da yardım faaliyetlerinde bulundu, iftar verdi.

İHH Avrupa Amerika Masasından Mehmet Çelik, Brezilya'da yaklaşık bin 200, Peru'da 1000, Kolombiya'da yaklaşık 400, Bolivya, Ekvador, Haiti ve Venezuela'da her biri 600 kişilik iftarlar verdiklerini bildirdi.

Bu ülkelerde bin 200'ü aşkın kumanya dağıtımı da yaptıklarını belirten Çelik, Peru'da Müslüman çocuklara okul öncesi eğitim verilen bir merkeze de kırtasiye malzemesi sağladıklarını dile getirdi.

Çelik, Latin Amerika'da her yıl ramazan çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, bu ülkelerin sayısının giderek arttığına vurgu yaptı.

İHH'nın Latin Amerika'daki insani ve İslami faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, ayrıca Kurban Bayramı'nda da çalışma yapacaklarını kaydetti.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!
'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH

En Çok Okunan Haberler

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.