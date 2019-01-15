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İHH'den savaşın çocuklarına kış yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda yaşamını sürdüren 44 bin çocuğa, çizme, kazak ve panduf dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda çocuklara 20 bin çizme, 22 bin panduf ve 22 bin kazak dağıttı.

“Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye'de kış çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Halep’in Bab, Cerablus ve Azez ilçesinde bulunan kamplarda, çocuklar için kazak, panduf ve çizme dağıtımı yapıldı.

AA muhabirine konuşan Suriye Çalışmaları Babüsselame Koordinatörü Hasan Aksoy, “Bölgede bu yıl, son dönemlerin en sert kışı yaşanıyor. Kamplarda yaşam koşulları oldukça zorlaştı.” dedi.

Soğuk havadan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu belirten Aksoy, “Bu çocuklarımızın minik ayakları üşümesin diye panduf ve çizme dağıttık. Ayrıca İHH olarak yağmurdan, selden etkilenen ailelerin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Aksoy, ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı kış Suriye

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