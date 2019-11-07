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İHH'den Suriye'de binlerce savaş mağduru çocuğa eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

İHH, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında şu ana kadar 8 bin 590 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı - İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca: - "Bizler, Türkiye'den gelecek yardımlarla zor şartlar altında eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz"

AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşayan 8 binden fazla öğrenciye, yeni eğitim döneminde kırtasiye yardımında bulundu.

Suriye'de insani yardım çalışmalarına aralıksız devam eden İHH, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde eğitim gören çocuklara desteğini sürdürüyor.

İHH, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez kırsalındaki kamplarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla şu ana kadar 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Setlerden yararlanan öğrencilerin, bir dönemlik kırtasiye ihtiyacı karşılanmış oldu.

- "Eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz"

Yapılan yardımlar hakkında AA muhabirine konuşan İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, "2011'den bu yana Suriye'de yaşanan tarihin en büyük insanlık trajedisinden en çok kadın ve çocuklar etkileniyor." dedi.

Eğitim yardımlarının devam edeceğini söyleyen Alaca, "Savaştan en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Hayatta kalmak için mücadele veren çocukların eğitim imkanları da savaş süresince son derece sınırlı bir hal almıştır." diye konuştu.

Alaca, bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için bölgede çalışacaklarını dile getirerek "Bizler, Türkiye'den gelecek yardımlarla zor şartlar altında eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Vakfı, Suriyeli mültecilerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra eğitim alanında da çalışmalar yürütüyor. Kamplarda ve şehir merkezlerinde çeşitli okullar açan İHH, birçok okula da eğitim desteği sağlıyor.

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