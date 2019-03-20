İHH'den Suriye'deki engellilerin çalışma hayatına destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan, bedensel engelli fertleri olan 10 aileye züccaciye ve bunları satabilmeleri için elektrikli bisiklet hediye etti.

İHH sağlık çalışmaları sorumlusu Muhammed Ceyhan, AA muhabirine Babusselame Lojistik merkezinde yaptığı açıklamada, "Engelli Aileleri Kalkındırma Projesi" kapsamında 10 aileye "Tuk Tuk" adı verilen elektrikli ve kasalı bisiklet dağıttıklarını söyledi.

"Tuk Tuk"ların engellilerin hayatlarını kolaylaştıracağını belirten Ceyhan, "Bize bağışlanan elektrikli bisikletlerle züccaciye malzemesini satacak olan bedensel engelli aileler hayatlarını kendileri idame ettirebilecekler. Bu projeyle ailelerimize sadece balık vermeyi değil, balık tutmayı da öğretmeyi hedefliyoruz. Daha önce ise 25 aileye motosiklet dağıtımını gerçekleştirmiştik." dedi.

Yardımını alan engelli Ahmed Karmutli de savaşın çok sayıda kişiyi engelli duruma düşürdüğünü, bunlardan birinin de kendisi olduğunu belirtti.

Karmutli, "Bugün bu araçla malzemeler satarak ailemin geçimini sağlayacağım. Bizlere bu imkanı veren Türkiye’ye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İHH Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, gıda, eğitim, sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyetleri yürütüyor.

